ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ'ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ'ಯ ತಂಡಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ (ಜೂ.23): ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸೋಲದೇ ವೀರಾವೇಶ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಉಣಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ನ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 158/7 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

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ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ (Eliminated). ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸದ್ಯದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ತಂಡಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯ ರೋಚಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು (Scenarios) ಹೇಗಿವೆ ನೋಡೋಣ:

ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' (Group A) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು

1. ಭಾರತ (India)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ.

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ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ:

ಸಾಧ್ಯತೆ-1: ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೋಲಬೇಕು.

ಸಾಧ್ಯತೆ 2: ಭಾರತ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ (ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳು), ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕು (ಅವರೂ 6 ಅಂಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ). ಆಗ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ (NRR) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಸಾಧ್ಯತೆ 3: ಭಾರತ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, ಇತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ; ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು (ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ತಲಾ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಗೆ ಹೋಗಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ NRR ಹೊಂದಿದೆ.

2. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (Australia)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ

ಸಾಧ್ಯತೆ 1: ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು.

ಸಾಧ್ಯತೆ 2: ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟೈ ಉಂಟಾದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ (+4.391) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

3. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (South Africa)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ:

ಸಾಧ್ಯತೆ 1: ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಇತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು.

ಸಾಧ್ಯತೆ 2: ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೋತು 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ NRR ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 8 ಅಂಕಗಳ ಟೈ ಉಂಟಾದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ NRR (-0.546) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.

4. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (Bangladesh)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ:

ಸಾಧ್ಯತೆ 1: ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಆಗ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಆದರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧ್ಯತೆ 2: ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಬೇಕು. ತದನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಬೇಕು. ಆಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮೂರೂ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿವೆ (ಭಾರತ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ). ಆಗ NRR ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೆಮಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ' (Group B) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು

5. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (England)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ:

ಸಾಧ್ಯತೆ 1: ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು.

ಸಾಧ್ಯತೆ 2: ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋತರೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಲಾ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗ NRR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬಹುದು.

6. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (West Indies)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ:

ಸಾಧ್ಯತೆ-1: ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಭವಿಷ್ಯ NRR ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧ್ಯತೆ-2: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಾಲಿಗೆ 3 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 6 ಅಂಕಗಳ ಟೈ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ವಿಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಲಾ 6 ಅಂಕ ಹೊಂದಲಿದ್ದು, NRR ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

7. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ (New Zealand, Sri Lanka, Scotland)

ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ V/s ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾ V/s ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ V/s ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ V/s ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್.

ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ:

ಈ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಆಗ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ' ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು NRR ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ NRR (-1.913) ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ.