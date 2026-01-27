Unlimited 5g Jio Plan: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಡೆಟ್ Jio 5g ಡಾಟಾ ಸಿಗತ್ತೆ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
Unlimited 5g Jio Plan: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ₹198ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ₹200ರೊಳಗೆ 5G ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಜಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹198 ಪ್ಲಾನ್
ಜಿಯೋದ ₹198 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ 64kbpsಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5ಜಿ
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 14 ದಿನಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 28GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀವು ಜಿಯೋ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
₹198 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, JioTV ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು JioCloud ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್
ಏರ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ₹200ರೊಳಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಪ್ಲಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅಗ್ಗದ 5G ಪ್ಲಾನ್ ₹349. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಡೇಟಾ, 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಿಯೋದ ₹198 ಪ್ಲಾನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.