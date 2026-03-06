ಹಳೆಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚರ್ಚ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ ಜೀಸಸ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗೋವಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಹಳೆಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚರ್ಚ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚ್ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚರ್ಚ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 16 ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಚರ್ಚ್, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ಈ ಬಾಮ್ ಜೀಸಸ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬರೊಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1594ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1605ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಗೈಸೆಪ್ಪೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗ್ಲಿಯೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮುಂಭಾಗವು ಡೋರಿಕ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ: ಈ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಿಷನರಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಪವಿತ್ರ ಅವಶೇಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವಂತ ಶವ
ಈ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಂತನ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.