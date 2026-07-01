Gold Colour: ಚಿನ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ
ಚಿನ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ. ಚಿನ್ನದ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಹ ಚಿನ್ನ
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಳದಿ ಲೋಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದುಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಾತ್ರ ಜನತೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬಣ್ಣ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಲುಪಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಅದು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ತರಂಗ
ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಚರ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ . ಆದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಇತರೆ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು
ಚಿನ್ನದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 79 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚಿನ್ನದ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 79 ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಒಳಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಲುಪುತ್ತವೆ.
ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಣಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
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