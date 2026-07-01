ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡಿಸೇಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನವಿದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೈಕಲ್
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಆಮ್ಲಜನಕ
ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಉರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಂದ್ರನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಗಲು 121 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ -133 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್
ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಉಷ್ಣತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಗಲು 121 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ -133 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ವೇಗ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ
ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಸವಾರನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಭಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಮತೋಲನದ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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