ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ತನಕ ಅದೃಷ್ಟ!
Shani Transit 2026: ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಫಲ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
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Image Credit : ChatGPT
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ
ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : OTHERS
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ கணிப்புகள் ಹೇಳುತ್ತವೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಷ್ಟೇ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ, ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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