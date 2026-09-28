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- 2026ರ 'Scientific Reports' ಗಾಲಪ್ ಡೇಟಾ; ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?
2026ರ 'Scientific Reports' ಗಾಲಪ್ ಡೇಟಾ; ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?
ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ
ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ 'ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ' ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ನಂಟನ್ನು (association) ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿವೆ, ನೇರ ಕಾರಣವನ್ನಲ್ಲ.
ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ?
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸೋ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆ ದಿನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸಹಜ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ.
2026ರಲ್ಲಿ 'Appetite' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ 'FReDA' ಅಧ್ಯಯನದ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿದ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 12,686 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ 5,276 ಸಂಗಾತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು.
ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
1. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಹಣ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ ಹಾಗೂ ಆ ದಿನದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೂ, ಊಟದ ಸಮಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ‘quality time’ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
2. 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ' ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ
ಒಂದೇ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು - ಇಂಥ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
2026ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡುವ ಜೋಡಿಗಳ ಊಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ಊಟದ ಇಷ್ಟಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
3. ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿ ಜೊತೆಗೂ ನಂಟು
ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 'life satisfaction' ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಂಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ 'ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ' ಅಂತ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನವು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
2026ರಲ್ಲಿ 'Scientific Reports' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ, 142 ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 'Gallup' ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ 'subjective wellbeing' ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 'Time Use Survey' ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಊಟವನ್ನಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ತಿಂದವರು, ಆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ನೋವು, ದುಃಖ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಊಟದ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಇರೋದು ಬರೀ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ!
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೂ, ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಊಟದ ಸಮಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ತತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ 'ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು' ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂವಹನದ (communication) ಕುರಿತ 'systematic review' ಕೂಡ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ 'relationship satisfaction' ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ನಂಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿವೆ.
- 2026ರ ಜೋಡಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ 'subjective health' ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಆದ್ರೆ 'BMI' ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ನಂಟು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
- ಅಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ, ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
- ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ದಿನಾ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ?
ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧದ ಪುಟ್ಟ ‘quality time’ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್:
- ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಊಟವನ್ನಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ.
- ‘ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು?’ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ.
- ಬರೀ ಕೆಲಸ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ, ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಬ್ಬರ ಊಟದ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಿ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ.
- ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏಳುವ ಬದಲು, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷವಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್: ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ "ಮ್ಯಾಜಿಕ್" ಅಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಮಾತುಕತೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಊಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ:
ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಒಂದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.
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