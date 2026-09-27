1983ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ 'ನಾಗ್' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆಯು 40 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 'ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಸ್ತ್ರವು ಶತ್ರುಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುವ ಇದು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ‘ನಾಗ್’ (NAG) ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ (ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ) ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ರೋಚಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 'ನಾಗ್ ಎಂಕೆ-2' (NAG Mk-2) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
1983 ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್'!
ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1983 ರಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು 'ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (IGMDP) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂಪುಗೊಂಡ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೆಂದರೆ: **ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ್, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್**. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 'ನಾಗ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
'ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್' (Fire and Forget) ಶಕ್ತಿ!
ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಗುರಿಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು 'ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ' (3rd Generation) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಮರೆತುಬಿಡಿ; ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದು ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ (Lock-on) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Top Attack); ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಕವಚ (Armor) ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ, ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಆರ್ಆರ್ ಸೀಕರ್: ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದು!
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. DRDO ತಜ್ಞರು ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ (IIR) ಸೀಕರ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂತಹದ್ದೇ ಸವಾಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡುವ ಶಾಖವನ್ನು (Heat Signal) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಮಿಕಾ (NAMICA); ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ರಥ!
ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು 'ನಮಿಕಾ' (NAMICA - NAG Missile Carrier) ಎಂಬ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. BMP-2 ಆಧಾರಿತ ಈ ವಾಹನವು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 6 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಖ್ರಾನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
2017 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು; ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ನಾಗ್ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
2019 ರ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಯಶಸ್ಸು; ಪೋಖ್ರಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ 10 ಬಳಕೆದಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ (User Trials) ನಾಗ್ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ನಿಖರ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
2020 ರ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ; ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2020 ರಂದು ನಮಿಕಾ ಲಾಂಚರ್ನಿಂದ ನೈಜ ಸಿಡಿತಲೆಯೊಂದಿಗೆ (Live Warhead) ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿತು.
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ!
ಅಂತಿಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ (BDL) ಮತ್ತು ನಮಿಕಾ ವಾಹನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆರ್ಡನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಡಕ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1983 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನಾಗ್', ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ.