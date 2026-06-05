ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತಾ? ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಡಿತವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಝೇಂಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಡಿತವು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆಯೇ?
ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ?
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 32 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗಿಯಲು, ಕಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಸೊಳ್ಳೆಗೆ 47 ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆಯಂತೆ, ಇವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಸಣ್ಣ, ಪಟ್ಟೆ, ಮೊನಚಾದ ಪ್ರೋಬೊಸಿಸ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಬೊಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸೊಳ್ಳೆ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ?
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯಲು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ರಕ್ತ ಹೀರಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾನವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಲು ತಮ್ಮ 47-ಮುಳ್ಳುಗಳಂತಹ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು?
ಈ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಯು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು (ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್) ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಕಚ್ಚುವಾಗ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಬಾಯಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು; ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು 2 ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು.
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