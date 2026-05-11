Mosquito Facts: ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲಿದ್ರೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್
Mosquito Facts ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ? ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ?
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ
ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO2) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಬಿಡುವ CO2 ಅನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ವಾಸನೆ
ಕೆಲವರ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ
ಮನುಷ್ಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ, ಅಲುಗಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೀರುವುದು ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
