- Toxic ಚಿತ್ರದ ಕಾರಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಂದು ಏನಾಯ್ತು? ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಕಾರಿನ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ
ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಸ್ ಚಿತ್ರ (Yash's Toxic Movie) ಇದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೇ 19ರ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಬಿಡುಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ದೃಶ್ಯ
ಇದಾಗಲೇ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅದರ ಕಾರಿನ ದೃಶ್ಯ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಇದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಗಡ್ಡದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ ರೋಲ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದು ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹವಾ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್ ಅವರ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾಯ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ, ಜನರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂದಹಾಗೆ,ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲವೂ ಮೂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೆಲಿಸಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗಂಗಾ ಆಗಿ ನಯನತಾರಾ, ನಾದಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರೆಬೆಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ-ಗಾಯಕಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ನಾಯಕಿ ಡೌಟ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. letsxottglobal ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
