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- Yash Toxic Release Date: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನೋಡೋರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಯಶ್! ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ?
Yash Toxic Release Date: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನೋಡೋರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಯಶ್! ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ?
Yash Toxic Release Date ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಬಂದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಟ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಲೇಡೀಸ್ & ಲೇಡೀಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳುವ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಗೂಢತೆ
ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶೇಡ್ಗಳಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತೀವ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಯಶ್
ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 'ಮಕ್ಕಳೇ... ದೂರವಿರಿ. ಪೋಷಕರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರೇ... ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ದೂರವಿಡಿ. ಮುತ್ತಜ್ಜ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರೇ... ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ' ಎಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಬೋಲ್ಡ್ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬಲವಾದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
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