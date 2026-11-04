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- 45 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ರ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್!
45 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ರ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್!
1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗೀತಾ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಹಾಡು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಳಯರಾಜ ಅವರ..
ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವುಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗೀತಾ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಹಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ರಾವ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಬಗು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಇಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಡು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂಗೀತದ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರದ್ದು. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಮನಮೋಹಕ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಬಳಕೆ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಗೀತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಕರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಗಾಯನ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಣಯಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ
ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಸರಳವಾದರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದೂರಿ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವ ಸರಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗೀತಾ’ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಗೀತವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ನೆನಪುಗಳ ಮಧುರ ಪಯಣ
ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಇದೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ನೂರಾವತು ನಾಳ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ವಿಳಿಯಿಲೇ ಮಣಿ’ ಹಾಡಾಗಿಯೂ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಚೀನಿ ಕಮ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಜಾನೇ ದೋ ನಾ’ ಹಾಡಾಗಿಯೂ ಮರುರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ‘ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಇದು ನೆನಪುಗಳ ಮಧುರ ಪಯಣವಾದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ, ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮೋಹಕ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತ ರತ್ನವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ‘ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಕಾಲವೂ ಸೋತಿದೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳೂ ಮಾರುಹೋಗಿವೆ!
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