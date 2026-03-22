'ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತ್ಗಳು' ಅಮೂಲ್ಯ-ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋ 'ಪಿಯುಸಿ' ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್' ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ. ಈ ಬೆಡಗಿಯರ ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಚೆಂದದ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತ್ಗಳು': ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆ!
ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ, ವೈಷಮ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್' ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ.
ಪಿಯುಸಿ ದಿನಗಳ ಆ 'ಸ್ಪೆಷಲ್' ಬಾಂಡಿಂಗ್:
ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಈಗಿನದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಶುರುವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳತಿಯರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ 'ಜೂನಿಯರ್' ಸ್ನೇಹ, ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇವರು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರಿಪ್, ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಧಮಾಕಾ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರ ಹವ್ಯಾಸ. ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿರಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರೆವರ್' (BFF) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಧಾರಸ್ತಂಭ:
ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಈ ಗೆಳತಿಯರು. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ 'ಸ್ಟೈಲಿಶ್' ಮತ್ತು 'ಕೂಲ್' ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಂಚಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ 'ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್' ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇವರ ಈ ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
