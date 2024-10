ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹನುಮಾನ್ ನಂತರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಂತಾರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಥೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿಗೆ ಮುದನೀಡುವ ಆಫರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಷಭ್ ಅವರ ದೈಹಿಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಪೌರಾಣಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಂತನ ಮೌನ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಎಂಬುದು ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಅಮರ ಚೇತನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಭವ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (PVCU) ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ವೈ ರವಿಶಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಂತನ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ತೇಜ ಸಜ್ಜನ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದು, ಚಿತ್ರ 1000 ಕೋಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.



