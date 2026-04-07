ಕೊನೆಗೂ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಕೊಡಗಿನ ಮಗಳು, ತೆಲುಗು ಅಳಿಯನ ಅದ್ಧೂರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್!
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯು ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರಿಗಾಗಿ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್
ಕೊಡಗು (ಏ.07): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗ ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿರಿನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಳೆ:
ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿರಿನಿಟಿ ಹಾಲ್' (Serenity Hall) ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೆಲವು ಮೆರುಗುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮನೆಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದಯಪುರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿನ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಆಪ್ತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಂದಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗಿ:
ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೂ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತೀರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಡಗಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಳಿಯನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ:
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡು ಹರಿದುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಗಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಂದೆ ಮದನ್ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮದನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸುಮನ್ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 142/1 ಮತ್ತು 142/2 ಐಷಾರಾಮಿ (ಸೆರಿನಿಟಿ) ಮನೆಯನ್ನು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
