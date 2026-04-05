30ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿಯ ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ! ಈ ಕಣ್ಸನ್ನೆಯ ಸುಂದರಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ 30ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಂಭ್ರಮ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, "ವಿಕ್ರಶ್" (ViRash) ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್:
ಎಲ್ಲರೂ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರ ವಿಶ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ' (Ranabali) ಸೆಟ್ನಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ 'ಜಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್, "I Love You Jayamma" ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ 'ಜಯಮ್ಮ'ನಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಜನ್ಮದಿನ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಜನ್ಮದಿನ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ವಿವಾಹ ಜೀವನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭರ್ಜರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. 'ಪುಷ್ಪ 3', 'ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್', 'ರೇನ್ಬೋ', 'ಮೈಸಾ' ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಸುಖವಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಪಯಣ ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ಮೆಚ್ಚುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!