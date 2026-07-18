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- ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ: ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರ
ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ: ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರ
ನಟಿ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ
ನಟಿ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕನ್ನಡ ನಟ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಚೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರ ದೂರವಾದರು.
ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದವರು
ನಂತರ ಅವರು ತೆಲುಗು ನಟ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದಾದರು. ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಈಗ ತಾಯಿ, ಅತ್ತೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್, ಹಿಂದೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಮೊಂಡ'ದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್.
ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್. 'ಮೊಂಡ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹೀರೋ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
'ಬಾರೋ ವೀರ ಜೋಕುಮಾರ'
ಈ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥಳಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನಡುವೆ 'ಬಾರೋ ವೀರ ಜೋಕುಮಾರ' ಎಂಬ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಖತ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಡಿನ ನಂತರ, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಆಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಕಥೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
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