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- ಮಗಳ ಹಠಕ್ಕೆ ಸೋತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ! ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮಗಳ ಹಠಕ್ಕೆ ಸೋತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ! ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಪರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಪರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನೋ ಫೋನ್
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಪರಿ. ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪರಿ ನೋ ಫೋನ್ ಅಂತಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು.
ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗಳ ಅಳು
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಪರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುರುವ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಫೋನ್ ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗಳು ನೋ ಫೋನ್ ಅಂತಾಳೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋ ಎನ್ನುವ ಪರಿ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಪರಿ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿ ನೋ ಫೋನ್ ಅಂತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗಳಿಂದ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಬದಲಾಗೋದು
ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತಾರೆ. ಪರಿ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಳೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಗು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ.
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