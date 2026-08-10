ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈಗ ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Rukmini Vasanth in Malayalam Movie: ಮಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯುತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ 'ಪ್ರಿಯಾ' ಅಲಿಯಾಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈಗ ದಿಗಂತ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಈಗ ಕೇರಳದ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 'ಮಾಲಿವುಡ್'ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಯಾರ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಲಯಾಳಂನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ!

NP51: ಹೊಸ ಜರ್ನಿಯ ಅದ್ದೂರಿ ಆರಂಭ

ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಮಲಯಾಳಂನ ಹೊಸ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'NP51' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭವು ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2026 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕನ್ನಡದ ಈ ಚೆಲುವೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಜಾ!

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಶೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ, 2022ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ "ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಭರಪೂರ ನಗು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಇರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅವರ ಪೌಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕ್ಕತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಜು ವರ್ಗೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮನರಂಜನೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಂಡು!

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 11, 2027 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ!

ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅವರ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್!

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. 'ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಕುಡುಂಬ ಯುನಿಟ್' ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ 'ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪುತ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮ್ಮ 50ನೇ ಚಿತ್ರ 'ವಿಜಯಂ' ಕಡೆಗೂ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈಗ ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ!