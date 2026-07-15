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- ಗಿಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ನಾಯಕಿ ಅಲ್ವಾ?; ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಚೆಲುವೆ!
ಗಿಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ನಾಯಕಿ ಅಲ್ವಾ?; ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಚೆಲುವೆ!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ 'ಪಳಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ನಾಯಕಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾವ್ಯಾ 'ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪಳಾರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ಪಳಾರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಗುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನ ಫೇವರಿಟ್ ಜೋಡಿ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಪೇರ್ಅನ್ನು ಪಳಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ 'ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್' ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಯಾರು, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಳಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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