- ಅಪ್ಪನಂತೆ ಅದೇ ಹೈಟ್, ಅದೇ ಲುಕ್.. ಡೆವಿಲ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದರ್ಶನ್-ವಿನೀಶ್
ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ- ಮಗ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿನೀಶ್ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಮಗ
ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ವೈರಲ್
ಹೌದು! ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿನೀಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿನೀಶ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಖದರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.
ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್
ಅಪ್ಪನಂತೆ ಎತ್ತರ
ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪನಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆವಿಲ್ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಡೆವಿಲ್ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಇಂದು (ಡಿ.20) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮಹಾವೀರ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.21ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ
ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಆರ್ಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಪುತ್ರನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
