'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಮನೆಯು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕುಂದಾಪುರ (ಮಾ.14): 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭವ್ಯ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಜಾಗವು ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜರ ಸೋದರಮಾವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ರಿಷಬ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ

ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆಯು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ (ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು) ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಬರ್ಮಾ ತೇಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆಯು ಮನೆಗೆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಅಟ್ರಿಯಮ್ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 300 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನ 'ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಸಾರುವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿರೀಟಗಳು, ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ರೈಫಲ್ (ಕೋವಿ) ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾದ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್‌ನ ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುರ್ಚಿಗಳು, 150 ಇಂಚಿನ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಕಾಂತಾರದ ದೈವದ ಹೆಸರಾದ 'ಸೆಲೆಯರಾಯ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ Q7, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಾಹನಗಳ ಹಾರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್

ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ರಿಷಬ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ) ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ 2' (ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್) ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.