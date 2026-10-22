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- ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳು: ನಿಗೂಢತೆಯ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ?
ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳು: ನಿಗೂಢತೆಯ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ 2’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಿಂದ ZEE5 ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
ಕನ್ನಡದ ಹಿಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ 2’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಜೀ 5 ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಈ ಸರಣಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖುಷಿ ರವಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್
‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಡಿಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಅಯ್ಯನ ಮನೆ’ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು’
ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಗೂಢ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ‘ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು’ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಮೂಲ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಕಥಾ ಹಂದರವಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ನಿಗೂಢತೆ ಹಾಗೂ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಪರಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು
ಒಟ್ಟು 6 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು, ‘ಪರಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೈಜ, ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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