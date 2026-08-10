ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಾದ್ರೂ ವಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ 6 ರಾಶಿಗಳನ್ನು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾದ 5ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದ 7ನೇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ದೂರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಮೇಷ, ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕಾರಣ: ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಧಿ ಒಂದಾಗುವ ರೀತಿ: ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನ ತೀವ್ರವಾದ ಬಂಧವು, ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲವಾದರೂ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ, ಧನು
ಕಾರಣ: ನೇರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಶಿಗಳಾದ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ವಿಧಿ ಒಂದಾಗುವ ರೀತಿ: ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಇವರು, ಅನುಭವಗಳು ನೀಡುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮದ ನಂಟು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ, ಮಕರ
ಕಾರಣ: ಚಂದ್ರನ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸೇರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು. ವಿಧಿ ಒಂದಾಗುವ ರೀತಿ: ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರೂ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟದಿಂದ ಇವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ, ಸಿಂಹ
ಕಾರಣ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳ ರಾಶಿಗಳಿವು. ವಿಧಿ ಒಂದಾಗುವ ರೀತಿ: ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರೂ, ಇವರ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಅಹಂಕಾರ ಕರಗಿದಾಗ, ವಿಧಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ-ಕನ್ಯಾ
ಕಾರಣ: ಬುಧನ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು. ವಿಧಿ ಒಂದಾಗುವ ರೀತಿ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಇವರು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಲದಿಂದ, ಕಾಲವು ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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