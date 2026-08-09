ಗೆಳತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ₹6 ಲಕ್ಷದ ಕನಸಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಚೋ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಗಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ, ರಾತ್ರಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ನಿದ್ದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿದರು. ಕಸ್ಟಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಚೋ ಅವರ ಕಥೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಜೂಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಕನಸಿಗಾಗಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದ ಯುವಕ!
ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗವಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕನಸಿನ ಉಂಗುರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ರಾತ್ರಿ ತಡವರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ನಂತರ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮರುದಿನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ನಿದ್ದೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ!
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸದ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಬಾಸ್ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
89ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಕನಸು..!
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ, ಗೆಳತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಉಂಗುರ ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು '89ನೇ ದಿನ' ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುಮಾರು $6,500, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಗುರವಲ್ಲ. ಜೂಲಿಯಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಜನ್ಮರತ್ನಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಥೆಗೆ ಮನಸೋತ ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಕ!
ಉಂಗುರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಕೂರೋಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಜೂಲಿಯಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಕ್ಕೂ ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಬ್ರಾಡ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕರು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೇ ಈ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷ!
ಬ್ರಾಡ್ಲಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ₹6 ಲಕ್ಷದ ಉಂಗುರವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವೇ. ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಯ, ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕನಸಿನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.