- Home
- Life
- Relationship
- ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತೊರೆದ ನಟಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್, ಏನಾಯ್ತು ನಟಿಗೆ
ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತೊರೆದ ನಟಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್, ಏನಾಯ್ತು ನಟಿಗೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಕುಟುಂಬವೇ ಮೊದಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಜಯಂತ್ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ
ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಸರಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು: ಕೆಲಸದಿಂದ ಯಾವಾಗ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲು
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರಲು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಅಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
"ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮೌಲ್ಯ, ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳು, ಅವರ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್
ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮರಸ, ಇವೆರಡೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಅಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ. ಆದರೂ, ಯಮುನಾಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. "ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.