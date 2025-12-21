- Home
Women should not do these things after intercourse ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ನಂತರ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಸೋಪ್ ಬಳಕೆ
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯೋನಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸೋಪ್ ಬಳಸದಂತೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯೋನಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋನಿಯು ಸ್ವಯಂ-ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬಂತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋನಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೂ ಬಳಸಬಾರದು.
ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರುವುದು
ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾವನ್ನು ಮೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರೇಯಾನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ರೇಯಾನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ, ದೇಹದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
