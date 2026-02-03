- Home
- 'ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ...' ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದ ಪತ್ನಿ
Dissatisfied with physical relationship ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ್ರಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದ ಪತ್ನಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಈಗ ಹತ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ
ಹತ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಹತ್ರಾಸ್ನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಅಭಿಷೇಕ್, "ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು, "ಮದುವೆಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ." ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕುಟುಂಬವು ಶ್ರಮಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ವಧು ದೃಢವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ವಧು ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.
