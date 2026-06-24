ನೂರಾರು ಇರುವೆಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸಾಯುವುದು ಏಕೆ?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಇದನ್ನು 'ಆ್ಯಂಟ್ ಮಿಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಇರುವೆಗಳು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಗುಂಡಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇರುವೆಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ
'ಆ್ಯಂಟ್ ಮಿಲ್' ಉಂಟಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
'ಆ್ಯಂಟ್ ಮಿಲ್' ಉಂಟಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇರುವೆಗಳು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಇರುವೆಗಳು ಚಲಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಶರಿರದಿಂದ 'ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಇರುವೆಗಳು ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಆಹಾರವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಇರುವೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಇರುವೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುವೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಇರುವೆಯನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವು
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