ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ತರ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು?
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಸ, ಪುರಿ-ಕಡಲೇಕಾಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ರವೆ ಹಲ್ವಾದಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಇಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಥಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಖೀರ್ (ಪಾಯಸ) ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾದಾ ಪಾಯಸ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಲೇಕಾಳು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಾದಾ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು
ಸಾತ್ವಿಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸರಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾದಾ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಲ್
ಶ್ರಾದ್ಧದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾದಾ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರವೆ ಹಲ್ವಾ
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರವೆ ಹಲ್ವಾ ಸೇರಿವೆ. ತುಪ್ಪ, ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರವೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.