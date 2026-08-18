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- ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜತೆ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ 'ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್' ಆಗಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು?
ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾ? ನನ್ನದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆಂದು ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 'ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್' ಅಂದ್ರೇನು?
ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ, ಆತ ಒಬ್ಬ 'ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್' (Narcissist) ಎಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅನುಪಮಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನರಕ ತೋರಿಸಿದ ಆ 'ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ನಡವಳಿಕೆ' ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರ್ಸಿಸಿಸಂ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಳಿದುಹಾಕುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ.
'ಅಪರಿಚಿತ'ನಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ (Extreme Mood Swings):
ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಂಥವರು ಒಂದು ದಿನ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮರುದಿನವೇ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ತಮ್ಮದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಎದುರಿಗಿದ್ದವರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್ (Gaslighting):
ತಪ್ಪು ತಮ್ಮದೇ ಇದ್ದರೂ, ಮಾತಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. "ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಎದುರಿಗಿದ್ದವರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು:
"ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಕುಸಿದುಹೋದಂತೆ ಅನಿಸಿತು" ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರೂ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬಲಿಪಶುಗಳು (Victims) ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು (Lack of Empathy):
ಸಂಗಾತಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಹುಡುಗರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
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