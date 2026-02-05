- Home
Valentine's week: ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಬ್ಬ… ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಹೀಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ
Valentine's week: ಇನ್ನೇನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರವರೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನ ಕಳೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ರೋಸ್ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 7)
ಲವ್ ವೀಕ್ ನ ಆರಂಭದ ದಿನ ರೋಸ್ ಡೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಒಂದು ಹೂವು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಸ್ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ.
ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ: ಕೆಂಪು ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಹಳದಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ, ಗುಲಾಬಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೈಯಾರೆ ನೀಡಿ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಇರಲಿ
ಉಡುಗೊರೆ: ಫ್ರೆಶ್ ಹೂವುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ, ಅಥವಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಡ್ರೈ ಗುಲಾಬಿ ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್.
ಪ್ರಪೋಸ್ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 8)
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಕಾಫಿ ಡೇಟ್, ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.
ಉಡುಗೊರೆ: ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರ, ನೆನಪುಗಳ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಬುಕ್, ಅಥವಾ ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 9)
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ದಿನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆನಂದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು, ಚಾಕಲೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಉಡುಗೊರೆ: ಆರ್ಟೀಶಿಯನ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರೌನಿಗಳು, ಕುಕೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಿಟ್ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಜೊತೆಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಲಿ.
ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 10)
ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು,ಆದರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮೃದುವಾದ ಮಧುರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. .
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಉಡುಗೊರೆ: ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಹೂಡಿಗಳು, ಕಂಬಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುದ್ದಾದ ಸಂದೇಶವಿರುವ ಕುಶನ್.
ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 11)
ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ದಿನ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಸಣ್ಣ, ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆ: ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೀಚೈನ್ಗಳು.
ಹಗ್ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 12)
ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯು ದೀರ್ಘ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ ಮಾಡೀ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಮಾತನಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಉಡುಗೊರೆ: ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂಜೆಗಾಗಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ಗಳು, ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸನಿಹವನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ.
ಕಿಸ್ ಡೇ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13)
ಕಿಸ್ ಡೇ ಎಂದರೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬರುವ ಈ ದಿನವನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿಯೇ ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಡೇಟಿಂಗ್ ನೈಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ.
ಉಡುಗೊರೆ: ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ನೆನಪಿಸುವ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ (ಫೆಬ್ರವರಿ 14)
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ದುಬಾರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬದಲು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಯೋಜಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಥವಾ ಇಡಿ ದಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
ಉಡುಗೊರೆ: ಆಭರಣಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು, ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
