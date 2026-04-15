ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಈ 6 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
April 17 amavasya 2026 major changes 6 zodiac signs ದೃಕ್ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:11 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:21 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು.
ಮಕರ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ಶಾಂತ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅಪರಿಚಿತ ಭಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ.. ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದಿ. ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಸಮಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
