ರಾರಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡು ಬಾರಾ... ಬಿಳಿಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳೋ ಚೆಲುವೆ: ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕತೆ ಮುಗಿದಂತೆ
Scariest place ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯ ಆತ್ಮ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಇದು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಭಿಲಾಯಿಯ 32 ಬಾಂಗ್ಲಾ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ದಾರಿಹೋಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಯ
ಭಿಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಿಂತ ಭಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಂಗಲೆಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿಲಾಯಿಯ ಗರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆ ಈಗ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.
ಆತ್ಮವು ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ
ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ದಂತಕಥೆಯಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಅಲೆದಾಡುವ ಆತ್ಮವು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ
ಈ ಆತ್ಮವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರುನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳುವ ಅಥವಾ ಅಳುವ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಿಲಾಯಿ 32 ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಯಾನಕ ಕಥೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಈಗ ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
