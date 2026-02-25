- Home
ಭಾವಿ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಧವಿ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿವೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ತೆರಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ವಿರೋಶ್' (Virosh) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ (ITC Mementos) ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು (Heirloom Bangles) ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಧವಿ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವಿವರಗಳು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿರೋಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಔತಣಕೂಟ (Reception) ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2018ರ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವರ ಜೋಡಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ಅವರ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಜೊತೆ 'ಥಮ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಜೋಡಿ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
