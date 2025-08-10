ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪುರುಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಗಾತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? .
- FB
- TW
- Linkdin
ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಮೊದಲು ಹುಡುಕುವ ಗುಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧ = ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಐಕ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ..
ಅಮೆರಿಕದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಎಸ್. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಯುಕೆಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 18 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 202 ಪುರುಷರನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರುಷರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಂಡವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ, ಜಗಳವಾಡುವುದು, ವಾದಿಸುವುದು, ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.