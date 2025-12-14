- Home
- ಕೆರಿಯರ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಆ ನಟಿ: ಧುರಂಧರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಟೀಕೆಯಾ?
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನೇ ಟೀಕಿಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್, ಲಯನ್, ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನರಂಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ 'ಸಾಲಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾಧಿಕಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂಸೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಟೀಕೆ
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಧಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಶೋ, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಾಧಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಟ್ರೋಲ್
ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಧಿಕಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಅವರೂ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
