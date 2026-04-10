- Home
- Life
- Relationship
ಆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.. ಯಾರಿವರು?
ಲಕ್ನೋವನ್ನು ‘ನವಾಬರ ನಗರ’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದ ದೆವ್ವ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ.
ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು
ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಲಕ್ನೋದ ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1857 ರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ದಂತಕಥೆಯಿದೆ.
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಗೆ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಅವಧ್ ನ ಕೊನೆಯ ನವಾಬ ವಾಜಿದ್ ಅಲಿ ಶಾ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದು ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಯಿತು.
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು 1857 ಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರಮನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ದಂಗೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶವಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅರಮನೆಯನ್ನು ದೆವ್ವದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆತ್ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಜನರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಅಳುವ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು.
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆಯು ಈಗ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅರಮನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಈಗ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶಕರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
