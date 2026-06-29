Boy Secretly Orders 43 Inch Google TV ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 43 ಇಂಚಿನ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕನ ಕೃತ್ಯ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಇಂಚಿನ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಆಗ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ತಾಯಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಎದುರಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ "ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕನ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.