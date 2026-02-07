ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀಲಿ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು HD ವಿಡಿಯೋ
Couple privacy Video leak ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರೀ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕನಿಂದ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದ ಎರಿಕ್
ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಎರಿಕ್ (ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಹೆಸರು) ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಚಾನಕ್ ಎದುರಾದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅವನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು… ಅವನೇ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಾತಿ. ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಎರಿಕ್, ಕಿಶೋರ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ.ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಡ ನಂತರ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಎಮಿಲಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಡಿತು. ದಂಪತಿ ಹಲವು ವಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದರೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸ್ಪೈ-ಕ್ಯಾಮ್ ಪೋರ್ನ್’
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಆದರೂ ‘ಸ್ಪೈ-ಕ್ಯಾಮ್ ಪೋರ್ನ್’ ಎನ್ನುವ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಜಾಲವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎರೇಸರ್ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಿಬಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಪೈ-ಕ್ಯಾಮ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕವೇ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಬಿಸಿ, 54 ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ತಿಳಿಯದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು.
‘AKA’ ಎಂಬ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜಾಲ
ಬಿಬಿಸಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ‘AKA’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೈ-ಕ್ಯಾಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪತ್ತೆಯಾದ. ಗ್ರಾಹಕನಂತೆ ನಟಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 450 ಯುವಾನ್ ಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗಳ ಲೈವ್ ಫೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿತು. ಅತಿಥಿಗಳು ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗೇ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. 2017ರಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು.
ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯೊಳಗಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಚೀನಾದ ಝೆಂಗ್ಝೌನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.ಹಾಸಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ವಾತಾಯನ ಘಟಕದೊಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
