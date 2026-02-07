ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಈ 7 ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ
Chanakya Niti ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 7 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು.
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?
ಅವಮಾನ ಎದುರಾಗುವ ಸ್ಥಳ:
ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಮಾತು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುವ ಜಾಗ:
ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಸಿರದೆ, ವಾದ ಮಾಡುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸವಿರುವ ಸ್ಥಳ:
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಮಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ:
ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಯ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು:
ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ಬಳಿ:
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರ ಸ್ನೇಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು:
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಉಪಯೋಗವಾದ ಮೇಲೆ ದೂರವಾಗುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.