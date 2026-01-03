2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ
Saturn Neptune reset zodiac signs physical connection energy high in 2026ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರೇ 2026 ವರ್ಷವು ನಿಮ್ಮದೆ ಆಗಿದೆ. ಶನಿ-ನೆಪ್ಚೂನ್ ಸಂಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶನಿ (ವಾಸ್ತವ) ಮತ್ತು ನೆಪ್ಯೂನ್ (ಕನಸು) ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರುತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 11 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 21 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಕಾಶಕಾಯವಾದ ಗುರು- ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಲನೆಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಎಂದಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿ. ಆದರೆ 2026 ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಯೂನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಚೈತನ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮಂಗಳನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರುಚಕ್ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ, ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ 2026 ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹಳೆಯ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾತೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 2026 ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನಶೀಲವಾದ ಅನ್ನೋನ್ಯತೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ.
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
