ಹೆಂಡ್ತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಜಗಳಾನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದು ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ!
Relationship Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರದ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಜಗಳದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೌನವಾಗುತ್ತಾರೆ
ಅತೃಪ್ತಳಾದ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನವಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂಟಿತನವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದಿರಲು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನರಳುವುದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಗನೆ ಹತಾಶರಾಗುತ್ತಾರೆ
ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಹತಾಶೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹತಾಶೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅದು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವು ದೈಹಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ದಣಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ
ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗಳು ದಣಿವುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಹೀನ ಎನಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮನೆಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ
ಇತರರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅಷ್ಟೇ
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ
ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
