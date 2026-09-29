ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೇಪ್ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆನಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್' ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಭವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರಾಳ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಈ ಮನೆ, ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಅವರ 'ಬೇಸಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ'ವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡವು ಕೆನಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ದುರಂತಗಳೆರಡನ್ನೂ ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನೆಲೆ. ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನುಂಗಿಹಾಕಿದ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳೇ ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೇಪ್ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ, ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ $25,000 (24 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡಲತೀರದ 'ಕೆನಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್'. ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಆಸ್ತಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ಕಾಡ್ ಕಡಲತೀರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿರುವ ಮೂರು ಭವ್ಯ ಮನೆಗಳ ಈ ಸಮುಚ್ಛಯ, ಕೆನಡಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಅವರು ಜಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕರೆತಂದ ಸ್ಥಳವಿದು. ಮುಂದೆ ಇದುವೇ ಅಮೆರಿಕದ "ಬೇಸಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ" ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಎಫ್ಕೆ ಅವರ ಹ*ತ್ಯೆಯ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ರೋಸ್ ಕೆನಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ!
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದರ ಆರಂಭ , ಕೆನಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಗಮನ
ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಹಯಾನಿಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಇತಿಹಾಸ 1926 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಿತಾಮಹ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ. ಕೆನಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 'ಮಾಲ್ಕಮ್ ಕಾಟೇಜ್' ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಹಾಸೆಟ್ ಎಂಬ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮನೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 'ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋಸೆಫ್ ಕೆನಡಿ ಅವರು ಐರಿಶ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ 'ಕೊಹಾಸೆಟ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್' ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಯಾನಿಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಐರಿಶ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಕೆನಡಿ ಸೀನಿಯರ್, ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ಜೋಸೆಫ್, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ (1928 ರಲ್ಲಿ) $25,000 ನೀಡಿ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಜೋಸೆಫ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ 9 ಮಕ್ಕಳು ಜೋಸೆಫ್ ಜೂನಿಯರ್, ಜಾನ್, ರೋಸ್ಮರಿ, ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್, ಯೂನಿಸ್, ಪೆಟ್ರೀಷಿಯಾ, ರಾಬರ್ಟ್, ಜೀನ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಣವಾಯಿತು.
"ಬೇಸಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ" ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟು ಆರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತೀರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮೂರು ಭವ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಇಂದು 'ಕೆನಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
1960 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ, ಕೆನಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೆಎಫ್ಕೆ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಗೆ ತೆರಳಿದರೂ, ಕೆನಡಿ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ "ಬೇಸಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ" ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಶ್ರೀಮಂತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಟುಂಬವು ಕಡಲತೀರದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದ ಸರಣಿ ದುರಂತಗಳು
ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅತೀವ ಶೋಕಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 22, 1963 ರಂದು, ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಎಫ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆಗಿನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆನಡಿ, ಹಯಾನಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ರೋಸ್ ಕೆನಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬಂದಿತು. ಜೆಎಫ್ಕೆ ಹ*ತ್ಯೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜಕೀಯದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತಾದರೂ, ಕೆನಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಸಭೆಯ ತಾಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು.
20 ನೇ ಶತಮಾನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೆನಡಿ ಕುಟುಂಬವು ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. 1994 ರಲ್ಲಿ, ಜೆಎಫ್ಕೆ ಅವರ ಮಗ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಜೂನಿಯರ್, ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಬೆಸೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಜೆ. ರಾಂಡಿ ತಾರಾಬೊರೆಲ್ಲಿ ಅವರ 'ದಿ ಕೆನಡಿ ಹೀರ್ಸ್' ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೇಟಿ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆನಡಿ ಅವರ ವಿಧವೆ ಎಥೆಲ್, ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಫೆಡರಲ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಅಜ್ಞಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಎಥೆಲ್, "ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು.
ಆ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. 1999 ರ ಜುಲೈ 16 ರಂದು, ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜೆಎಫ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್, ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಲಾರೆನ್ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಮಾರ್ಥಾಸ್ ವೈನ್ಯಾರ್ಡ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಪಿತಾಮಹ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ. ಕೆನಡಿ ಸೀನಿಯರ್ (1969), ತಾಯಿ ರೋಸ್ (1995) ಮತ್ತು ಮಗ ಟೆಡ್ ಕೆನಡಿ (2009) ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
ದುರಂತಗಳ ಸರಣಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಈ ಮನೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 1953 ರಲ್ಲಿ ಜೆಎಫ್ಕೆ-ಜಾಕಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಥೆಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಾರಾ ಕೆನಡಿಯ ವಿವಾಹದವರೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ, ಕೆನಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಸಹ ಜುಲೈ 4 ರ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ಹಯಾನಿಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲತೀರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶಾಲ ಆಸ್ತಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಜಾಕಿ ಕೆನಡಿ 'ಲೈಫ್' ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು: "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಮೆಲಾಟ್' (Camelot - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವ್ಯತೆಯ ಯುಗ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಷಣವಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು."
ಜಾಕಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಷಣದಂತೆ, ಈ ಕೆನಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಹ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.