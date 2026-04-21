ಅಪಘಾತ ನಡೆದು 15 ವರ್ಷ: 18 ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ: ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆರ್ತನಾದ
Haunted place ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವು ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೆದರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ತಾರಾಬಹಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆದ 18 ಜನರ ಸಾವು, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಜನರು ಇದನ್ನು ದೆವ್ವದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2011 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಗನೆಹೋಗಲು ಹತಾಶರಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, 18 ಜನರಿಗೆ ರೈಲುಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲೆದಾಡುವ ಆತ್ಮವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ.
ಈ ದಾಟುವಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಮುಂಬೈ-ಹೌರಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ತರ್ಬಹಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಳಿಗಳಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ದಿನ, ಸರಕು ರೈಲು ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ಜನರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು. ಯಾರೂ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಆತ್ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
