ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಠಿಣರು, ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದು
Numerology mulank 9 personality ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಳಗಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಜನರು
ಕೆಲವು ಜನರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು.
ಕೋಪಗೊಂಡರೂ ಬೇಗನೆ ಕರಗುವ ಸ್ವಭಾವ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೋಪವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಕ್ರೀಡೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
