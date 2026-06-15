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- Name Astrology: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ!
Name Astrology: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ!
ಹೆಸರಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 5 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
Name Astrology Prediction
ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ಜನರಿಗೆ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗವಿರುವ 5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 'A' ಅಕ್ಷರ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
'K' ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
'K' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಮ್ಮೆ ಗುರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 'M' ಅಕ್ಷರ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 'M' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
'R' ಅಕ್ಷರ
'R' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇವರೇ ಸಾಟಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ.
'S' ಅಕ್ಷರ
'S' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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