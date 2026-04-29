ಕದಿಯಲು ಹೋದವನಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನು? : ಕಿರುಚಿ ಹೊರಗೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ? ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ನ ಭಯಾನಕ ಕತೆ
Haunted bungalow horror story
ಭಯಾನಕ ಬಂಗಲೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆತ್ಮಗಳು ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ನ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ ಹೌಸ್ನ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ನ ಕಥೆಯು ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅಲೆದಾಟ
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಬಂದದ್ದು ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಕದಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ. ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ಹೆದರಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ದೃಶ್ಯ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೊಳೆತ ದೇಹಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.
ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ
ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಯು ಮೂವರೂ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ಅವರು ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಬಂಗಲೆ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಂದನ್ಬಾಗ್ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
