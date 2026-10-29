ಗುವಾಹಟಿಯ ಬಿಲಾಸ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದಂಪತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಜ್ಜ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುವಾಹಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, “ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ?” ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ!
ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವಿನ ಆಯಾಮ ನೀಡಿವೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ರಾತ್ರಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ಉಲೂಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲಾಸ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಘನಕಾಂತ ಗೊಗೊಯ್ ನಡುವೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
“ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗು; ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ತಾಯಿ ಇನ್ನು ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಗು, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಜ್ಜ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜ ದಿಲೀಪ್ ಭರಾಲಿ, ಅವರ ಪಾಲನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಟೆಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ದುರಂತವು ಐದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದೆ.